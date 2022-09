Mecklenburg-Vorpommern

:

Ostsee: Feuer an Strandpromenade verursacht 15 Millionen Euro Schaden

In der Nacht zum Mittwoch brach in einem Haus in Boltenhagen ein Großbrand aus. Elf Bewohner wurden gerettet. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

