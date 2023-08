Ostsee: Mann stürzt von Segelyacht – Seenotrettung im Großeinsatz

Eine umfangreiche Suchaktion nach einem vermissten Segler am Sonntag in der Ostsee für Ausehen gesorgt. Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mitteilte, setzte eine 39-jährige Frau am frühen Nachmittag einen Notruf ab, da ein Mann von der Segelyacht gefallen war.

Die Seenotrettung war mit insgesmt 21 Schiffen, Booten und zwei Hubschraubern im Einsatz und suchten ein Seegebiet zwischen Boltenhagen und Travemünde ab. Die Suche wurde gegen 17 Uhr eingestellt, der vermisste Segler konnte nicht gefunden werden. Die Wasserschutzpolizei nahm die Ermittlungen auf.