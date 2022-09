Der Generalstaatsanwalt der prorussischen Separatistenregion Luhansk in der Ostukraine, Sergej Gorenko, ist nach Behördenangaben durch eine Explosion getötet worden. Gorenko und seine Stellvertreterin Jekaterina Steglenko seien durch einen „Terrorakt“ ums Leben gekommen, teilte Separatistenchef Leonid Passetschnik am Freitag auf Telegram mit. Die Explosion ereignete sich demnach im Gebäude der Generalstaatsanwaltschaft.

Die Tat zeige, so Passetschnik, „dass das Kiewer Regime alle Grenzen des Akzeptablen überschritten hat“. Eine Suche nach den „Personen, die mit diesem Verbrechen in Verbindung stehen“, sei eingeleitet worden. Weitere Angaben zur Art der Explosion machte er nicht.

In den vergangenen Monaten waren dutzende Anschläge auf Vertreter der prorussischen Separatisten und der russischen Verwaltung in den besetzten ukrainischen Gebieten verübt worden. Mehrere Menschen wurden dabei getötet. So beschuldigte ein Vertreter der russischen Besatzungsverwaltung, Wladimir Rogow, die ukrainische Armee am Freitag, den Verwaltungssitz im südukrainischen Cherson angegriffen zu haben. Dabei seien eine Beamtin verletzt und ihr Fahrer getötet worden.