Oxford-Studie: Dies ist der beste Monat, um eine Diät zu starten

Zu Beginn des Jahres oder vielleicht vor dem Sommer, rechtzeitig zur Badesaison? Oxford-Experten verraten, in welchem Monat man am besten mit einer Diät beginnen sollte.

Jedes Jahr beginnt mit guten Vorsätzen. Der häufigste ist wahrscheinlich, fitter zu werden, eventuell abzunehmen. Auch wenn es nicht allen gelingt – tatsächlich ist der Jahresanfang laut einer neuen Studie die beste Zeit, um eine Diät zu beginnen.

Forscher der Universität Oxford nutzten die Daten von über 85.000 Personen aus dem Diabetes-Präventionsprogramm des britischen National Health Service. Alle waren Erwachsene ohne Typ-2-Diabetes, aber mit Blutwerten, die eine nicht diabetische Hyperglykämie anzeigten, und hatten einen mittleren Body-Mass-Index (BMI) von 30,3 kg/m2. Laut WHO gibt es sechs Gewichtsklassen: Ein BMI unter 18,5 bedeutet Untergewicht, zwischen 18,5 und 24,9 ist man normalgewichtig, zwischen 25 und 29,9 ist man übergewichtig, und ab einem BMI von 30 gibt es drei verschiedene Grade von Fettleibigkeit (Adipositas).



Die Teilnehmer der Studie hatten sich für ein strukturiertes Gewichtsmanagementprogramm angemeldet und nahmen regelmäßig an Sitzungen teil.

Anhand dieser Daten konnten die Wissenschaftler feststellen, dass Personen mit einem hohen Risiko für Typ-2-Diabetes, die im Januar mit einem Diätplan begannen, 12 bis 30 Prozent mehr Gewicht verloren als Personen, die ihr Programm zu anderen Zeiten des Jahres begannen.

„Es ist plausibel, dass die Assoziation des Januars mit einem ‚Neuanfang‘ aufgrund der Neujahrsvorsätze, der sozialen Normen für Gewichtsabnahmeversuche und der intensiven Vermarktung von Abnehmprogrammen die Menschen zusätzlich motiviert“, schreibt der Leiter der Studie, Dr. Dimitrios Koutoukidis. „Dies führt zu einer höheren Teilnahme an den Sitzungen und in der Folge zu einer größeren Gewichtsabnahme.“



Am geringsten war der Gewichtsverlust bei Personen, die im August begannen. In den Monaten November und Dezember, also vor und während der Weihnachtsferien, neigten die Teilnehmer ebenfalls dazu, die Sitzungen ausfallen zu lassen, was zu einer geringeren Gewichtsabnahme führte.