Ozean-Konferenz: EU erhöht Ausgaben Bei der Konferenz „Our Ocean“ in Panama wollen unter anderem Vertreter von Regierungen und Organisationen Kompromisse mehr Schutz der Ozeane erzielen. Mehr G... dpa

Panama-Stadt -Die EU will ihre Ausgaben für die Weltmeere 2023 auf 816,5 Millionen Euro erhöhen. Das kündigte die EU-Kommission bei einer Konferenz zum Schutz der Ozeane in Panama an. „Die Ozeane sind Teil dessen, was wir sind, und wir sind gemeinsam für sie verantwortlich“, sagte der EU-Kommissar für Umwelt und Ozeane, Virginijus Sinkevičius.