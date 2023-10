Paar entführt und erpresst: Drei Männer in Berlin angeklagt

Drei Männer sollen eine junge Frau und ihren Lebensgefährten fast einen Tag lang in ihre Gewalt gebracht und unter anderem auch verprügelt haben. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat nun Anklage gegen einen 22-Jährigen und zwei 23-Jährige erhoben, wie die Behörde nun mitteilte. Dabei geht es den Angaben von Mittwoch zufolge um gemeinschaftlichen erpresserischen Menschenraubes in Tateinheit mit Freiheitsberaubung, dem jüngeren der Drei wird außerdem noch gefährliche Körperverletzung und sexuelle Belästigung vorgeworfen.

Die Beschuldigten sollen im Frühjahr eine 23-Jährige und ihren gleichaltrigen damaligen Lebensgefährten in der Nacht um 3 Uhr mit Gehaltsnachweisen und anderen Papieren zu einem Baumarktparkplatz in der Grenzallee beordert haben. Von dort aus soll die Frau dann von den Männern in ein leerstehendes Café gebracht worden sein.

Frau will Hilfe holen und scheitert

Geplant gewesen war laut der Staatsanwaltschaft wohl eine spontane Kreditbeantragung über 17.000 Euro. Aus Sorge um ihren Freund, der sich wohl schon in der Gewalt der Männer befand, und Angst vor Gewalt, soll sie schließlich dem Kredit zugestimmt haben.

Während der mutmaßlichen Entführung versuchte die Frau, die Polizei zu alarmieren, was der 22-Jährige allerdings bemerkte. Er drohte demnach, bloßstellende Bilder, die er auf dem Mobiltelefon ihres Freundes entdeckt zu haben glaubte, zu veröffentlichen. Zudem soll er sie an Oberschenkel und Rücken berührt und versucht haben, ihren BH zu öffnen.

Mutmaßliche Entführung: Martyrium endet erst in der Nacht

Nachdem der 23-jährige Lebensgefährte der Frau – augenscheinlich von Misshandlungsspuren gezeichnet – auftauchte, sollen die Angeschuldigten dann aus unbekannten Gründen gemeinsam mit den beiden zahlreiche Orte in Berlin angefahren haben.

Um 22 Uhr sollen die mutmaßlichen Entführer dann mit dem Paar wieder in das Café zurückgekehrt sein. Dort soll der 22-Jährige noch mehrfach massiv auf den 23-jährigen Lebensgefährten eingetreten haben, bevor die junge Frau und der Mann gegen 23 Uhr freigelassen wurden. Die beiden mutmaßlichen Opfer sollen dann aus Angst vor Übergriffen unmittelbar über Österreich in die Türkei geflohen sein, der 23-Jährige soll sich den Angaben zufolge dort noch immer aufhalten.