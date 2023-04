Paar mit Schusswaffe bedroht: betrunkener festgenommen Ein 28-Jähriger und seine Partnerin sind in ihrem Auto mutmaßlich von einem betrunkenen Fahrer mit einer Schusswaffe bedroht worden. Wie die Berliner Polizei... dpa

Berlin -Ein 28-Jähriger und seine Partnerin sind in ihrem Auto mutmaßlich von einem betrunkenen Fahrer mit einer Schusswaffe bedroht worden. Wie die Berliner Polizei am Donnerstag berichtete, war das Paar am Mittwoch auf der Frankfurter Allee (Friedrichshain-Kreuzberg) unterwegs. Dort soll ein 36-Jähriger versucht haben, sich mit seinem Auto von rechts in den sich stauenden Verkehr einzuordnen. Der 28-Jährige habe ihm „mittels Gestikulieren“ zu verstehen gegeben, dass das dort nicht möglich sei.