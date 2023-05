Pärchen sorgt mit Sex in Auto für dauerrote Ampel

Das Auto stand seit längerer Zeit mit beschlagenen Scheiben mitten auf einer Straße in Erfurt. Polizisten erwischten das Paar in flagranti.

Ein liebestolles Pärchen hat in Erfurt für eine dauerrote Ampel gesorgt. Wie die Polizei in der thüringischen Landeshauptstadt am Sonntagabend mitteilte, stand das Auto der beiden seit längerer Zeit mit beschlagenen Scheiben mitten auf der Straße. Als Polizeibeamte nach dem Rechten schauen wollten, entdeckten sie das Paar beim Geschlechtsverkehr.

Beide gaben demnach an, sie hätten „ihr Verlangen aufeinander nicht mehr länger zurückhalten“ können, weil womöglich die Ampel kaputt sei und nicht mehr umschalten wollte. Das Pärchen sei „sichtlich peinlich berührt“ gewesen, hieß es.

Laut Polizei erklärte sich die lange Rotphase damit, dass der Fahrer des Autos zu weit nach vorn gefahren war und deshalb von der bedarfsgesteuerten Ampel nicht erfasst wurde. Die beiden durften nach Zahlung eines Verwarngelds weiterfahren.