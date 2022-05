Bei Konfrontationen zwischen israelischen Soldaten und Palästinensern im nördlichen Westjordanland ist nach palästinensischen Angaben eine Journalistin getötet worden. Die Reporterin des katarischen TV-Senders Al-Dschasira (Al-Jazeera) sei nach einer Schussverletzung am Kopf gestorben, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium am Mittwoch mit.

Die Journalistin Nida Ibrahim von Al-Jazeera sagte, dass die genauen Umstände des Todes unklar seien. Videos würden zeigen, dass die Reporterin in den Kopf geschossen wurde. „Wie Sie sich vorstellen können, ist dies ein Schock für die Journalisten, die mit ihr gearbeitet haben“, so Ibrahim aus der palästinensischen Stadt Ramallah. Mit Tränen in den Augen sagte sie laut Al-Jazeera über die getötete Reporterin: Sie war eine „sehr angesehene Journalistin“.

Ein anderer Journalist der palästinensischen Zeitung Al-Kuds sei bei dem Vorfall in Dschenin durch Schüsse verletzt worden, heißt es seitens des Gesundheitsministeriums. Ein Sprecher der israelischen Armee kündigte eine Stellungnahme zu dem tödlichen Vorfall an.