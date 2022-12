Harry und Meghan werden zu Krönung von Charles eingeladen Die jüngsten Vorwürfe gegen die britische Monarchie hat Wellen geschlagen. Dennoch sollen Harry und Meghan laut einer Insider-Quelle eine Einladung zur Krönu... dpa

Sollen trotz aller Vorwürfe zur Krönung von Charles III. eingeladen werden: Herzogin Meghan und Prinz Harry. dpa Nancy Kaszerman/ZUMA Press Wire/

London -Trotz ihrer Vorwürfe gegen den Palast sollen Prinz Harry und Herzogin Meghan einem Bericht zufolge zur Krönung von König Charles III. im kommenden Jahr eingeladen werden. „Alle Mitglieder der Familie werden willkommen sein“, zitierte der „Telegraph“ am Samstag eine royale Insider-Quelle. Charles ist seit dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. bereits neuer britischer Monarch, offiziell gekrönt wird er jedoch erst am 6. Mai 2023 in einer feierlichen Zeremonie. Am gleichen Tag wird Harry und Meghans Sohn Archie seinen vierten Geburtstag feiern.