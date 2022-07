Die Senatsverwaltung für Gesundheit appelliert an die Berlinerinnen und Berliner, sich und andere vor Corona zu schützen. Sofern das bei Hitze möglich sei, sollten weiterhin eine Reihe von Schutzmaßnahmen beachtet werden, teilte die Gesundheitsverwaltung am Donnerstag auf Twitter mit.

Dazu gehöre, sich in größeren Gruppen möglichst nur draußen zu treffen, in Innenräumen mit mehreren Personen möglichst Maske zu tragen, solange es nicht um das eigene Zuhause gehe, und sich vor Treffen mit vulnerablen Personen wie älteren oder vorerkrankten Menschen zu testen. Hintergrund seien die spürbar gestiegenen Zahlen von Corona-Patienten in Berliner Krankenhäusern, sagte eine Sprecherin.

#BerlingegenCorona

#BerlingegenCorona

Die Zahl der #Corona-Patient:innen in Berliner Krankenhäusern steigt. Bitte schützen Sie sich und andere. Achten Sie, sofern es Ihnen bei Hitze möglich ist, auch weiterhin auf folgende Schutzmaßnahmen: pic.twitter.com/y93LwQaFcn — Senatsverwaltung WGPG (@SenWGPG) July 21, 2022

Zahl der Corona-Patienten in Berliner Kliniken steigt wieder

So seien derzeit 870 Menschen mit Corona-Erkrankung in den Kliniken, 268 mehr als in der Woche zuvor. Davon würden 64 intensivmedizinisch betreut, neun mehr als in der Vorwoche. In Kombination mit dem Ausfall von Personal in den Krankenhäusern sei die Situation dort bereits angespannt.

Die Gesundheitsverwaltung empfiehlt daher auch, auf Abstand zu achten, sich gründlich die Hände zu waschen und regelmäßig zu lüften. Und außerdem: „Lassen Sie sich impfen – die Impfungen schützen vor schweren Krankheitsverläufen.“

Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin aktuell bei 468, 9

Die Corona-Inzidenz in Berlin lag am Donnerstag nach den Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 468,9. Die entsprechende Ampel im Corona-Lagebericht zeigt auf Rot. Das gilt auch für die Ampel der Hospitalisierungsinzidenz, die bei 14,0 Prozent liegt. Diese für die Belastungen im Gesundheitssystem wichtige Kenngröße gibt die Zahl der Krankenhausaufnahmen von Covid-Patienten binnen einer Woche je 100.000 Einwohner an.

Laut RKI wurden für Berlin am Donnerstag 3514 neue Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Die Gesamtzahl der registrierten Fälle stieg damit seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 auf knapp 1.163.000. Ein weiterer Todesfall wurde gemeldet. Nach den offiziellen Zahlen gab es seit Pandemiebeginn in Berlin damit 4681 Tote im Zusammenhang mit Corona-Infektionen.