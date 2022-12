Pandemie-Effekt fällt weg: Zahl der Verkehrstoten steigt In den vergangenen Pandemie-Jahren sind weniger Menschen im Straßenverkehr ums Leben gekommen. Es sind sogar jeweils neue Tiefststände verzeichnet worden. Fü... dpa

ARCHIV - Ein Kreuz zum Gedenken an ein Opfer eines Verkehrsunfalls steht an einer Landstraße im Landkreis Hildesheim. Julian Stratenschulte/dpa

Wiesbaden -Das Statistische Bundesamt erwartet für das laufende Jahr 2022 einen deutlichen Anstieg der Verkehrstoten in Deutschland. Ausgehend von den Zahlen für den Zeitraum von Januar bis September 2022 rechnet die Behörde für das Gesamtjahr mit einem Anstieg um mehr als 220 Toten im Vergleich zum Vorjahr. Das wären dann etwa 2790 Menschen, die im Straßenverkehr gestorben sind, so die Behörde am Montag. Ein Anstieg um rund 9 Prozent.