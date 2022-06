Die Zeit der kostenlosen Corona-Bürgertests geht für die meisten Deutschen zu Ende. Nach dem Willen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) soll das Gratis-Angebot nur noch wenigen Personengruppen offenstehen. Dies geht aus der neuen „Corona-Herbststrategie“ des Ministeriums hervor, die der Berliner Zeitung vorliegt.

Das kostenlose Testangebot war ohnehin nur bis Ende Juni gesichert. Ab Juli soll es auf Menschen mit besonderem Schutzbedarf beschränkt werden. Lauterbach trifft die Entscheidung aber offenbar nicht allein: Er berät das weitere Vorgehen in der Pandemie am Mittwoch und Donnerstag bei einer Gesundheitsministerkonferenz mit seinen Länderkollegen.

Diese Menschen sollen weiterhin zum Gratis-Bürgertest gehen können: Patienten mit Symptomen

Kleinkinder

Menschen mit einer Kontraindikation zur Impfung, zum Beispiel Schwangere im ersten Trimester

Personen mit erhöhter Kontaktexposition, etwa vor Großveranstaltungen

Mitarbeiter oder Patienten in Pflegeheimen und Krankenhäusern im Rahmen von Präventivtestungen

Geflüchtete aus der Ukraine

Erweiterte Testmöglichkeiten soll es in Corona-Hotspots geben.

Nach den bisherigen Regeln hatten alle Bürger – auch ohne Symptome oder konkreten Anlass – den Anspruch auf mindestens einen Schnelltest pro Woche in einer Teststelle. Laut Ministeriumspapier soll im Herbst eine gut erreichbare Test-Infrastruktur auch in Apotheken erhalten bleiben. Durch mehr Kontrollen soll zudem Abrechnungsbetrug zurückgedrängt werden.

Corona-Herbststrategie: Diese weiteren Maßnahmen sind geplant Eine neue Impfkampagne mit dem Ziel, die Impflücke zu schließen und die vierte Impfung vor allem bei Senioren zu bewerben.

Auch Kinder und Jugendliche sollen mit der Impfkampagne „besonders angesprochen werden“.

Beschaffung einer ausreichenden Anzahl von „angepassten Impfstoffen“ von Moderna und Biontech

Optimierung der Behandlung von Corona-Erkrankten: Derzeit würden wirkungsvolle Medikamente „zu spät oder zu selten eingesetzt“.

Der „Umgang mit der staatlichen Reserve antiviraler Arzneimittel für den Pandemiefall“ ist ebenfalls Thema in einer Beschlussvorlage für die Gesundheitsministerkonferenz. Das Dokument liegt der Berliner Zeitung vor. Demnach soll das RKI die „Bevorratung mit Neuraminidasehemmern für 20 Prozent der Bevölkerung“ und den therapeutischen Einsatz neuer Wirkstoffe im Influenza-Pandemiefall prüfen.

Diese Neuerungen will Lauterbach für die Krankenhauspflege

Gesundheitsminister Lauterbach sicherte am Mittwoch überdies die Einführung fester Personalvorgaben in der Krankenhauspflege zu. „Wir werden die Pflegepersonalregelung 2.0 einführen“, sagte er. Das Instrument zur Personalbemessung in der Krankenhauspflege berechnet einen zeitlichen Wert für die Betreuung von Patienten, woraus sich ein bestimmter Personalbedarf ergibt.

Die Gewerkschaft Verdi begrüßte die Ankündigung, das Instrument nun einführen zu wollen. „Das ist ein ganz großer Schritt für mehr Personal und Entlastung im Krankenhaus“, erklärte Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler. (mit dpa, AFP)