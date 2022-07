Die österreichische Ärztin Lisa-Maria K. sprach sich für das Impfen aus und wurde über Monate von mutmaßlichen Corona-Leugnern und Impfgegnern bedroht. Wie das Portal OÖNachrichten unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft berichtet, wurde K. am Freitag tot in ihrer Arztpraxis aufgefunden. Ein Fremdverschulden wurde von den Ermittlern ausgeschlossen, so der Bericht. Eine Obduktion werde nicht durchgeführt.

Ende Juni hatte die Ärztin ihre Praxis in Seewalchen am Attersee geschlossen. „Solche Arbeitsbedingungen, wie wir sie die vergangenen Monate erlebt haben, sind niemandem zuzumuten“, schrieb sie als Begründung auf ihrer Homepage. K. hatte nach eigenen Angaben „sieben Monate lang“ in unregelmäßigen Abständen per Mail Morddrohungen von Impfgegnern erhalten und diese auch auf Twitter veröffentlicht.

Hackerin will Mann gefunden haben, der Drohmails schrieb

Die Staatsanwaltschaft hatte die Ermittlungen gegen einen Verdächtigen zunächst eingestellt. Aber eine deutsche Hacker-Aktivistin will danach einen Mann gefunden haben, der Drohmails an Ärztin K. verfasst haben soll. Nun sollen Strafanzeige erstattet und Ermittlungen aufgenommen werden, heißt es in dem Bericht von OÖNachrichten. Das Ziel ist es, den Tod der Medizinerin und dessen Vorgeschichte aufzuklären.