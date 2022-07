Als erstes Land in Europa hat Belarus den kubanischen Impfstoff gegen Corona zugelassen. Wie die staatseigene belarussische Nachrichtenagentur BelTA berichtete, wurde der Corona-Impfstoff Soberana Plus am Dienstag offiziell in Belarus registriert.

Vicente Vérez Bencomo, Direktor des Finlay Impfstoff-Instituts, das den Soberana-Plus-Impfstoff entwickelte, legte einen Bericht über die Wirksamkeit der in Kuba hergestellten Impfstoffe vor. Er erklärte sich bereit, Belarus kostenlos Covid-19-Impfstoffe zur Verfügung zu stellen. Vérez Bencomo erklärte, der in Kuba entwickelte Impfstoff sei besonders bei Kindern wirksam.

Er argumentierte, dass die geringe Zahl der an Covid-19 erkrankten Kinder in Kuba ein Beweis für die Wirksamkeit des kubanischen Impfstoffs sei. Die kubanische Regierung war die erste in der Welt, die die Impfung von Kindern im Alter von nur zwei Jahren genehmigte.

Kuba wirbt mit der Wirksamkeit des selbst entwickelten Impfstoffs. Bisher ließ die Weltgesundheitsorganisation (WHO) das Vakzin allerdings nicht zu.