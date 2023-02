Pankow: Fledermäuse haben Bunker als Winterquartier entdeckt Viele Fledermäuse bleiben im Winter in Berlin. In Pankow haben sie nun ein neues Versteck vor den niedrigen Temperaturen gefunden. dpa

Berlin -Mehrere streng geschützte Fledermäuse haben in einem Bunker in Berlin-Pankow ihr Winterquartier bezogen. Drei Wasserfledermäuse und zwei Braune Langohren wurden bei einer Kontrolle Ende Januar im sogenannten Luna-Bunker im Volkspark Schönholzer Heide gesichtet, wie der Nabu Berlin am Dienstag mitteilte. Der Bunker ist demnach das zweite bekannte Quartier in dem Bezirk: Auch in einem Parkhaus haben etwa 20 Tiere einen Unterschlupf gefunden. Wichtig für die Tiere seien eine weitgehend konstante Temperatur nur wenig über null Grad und eine hohe Luftfeuchtigkeit - wie es in Kellern und Bunkern der Fall sei.