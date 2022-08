Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern in Berlin-Pankow. Ein Lastenradfahrer, der sein Kind im Korb transportierte, ist mit einem Rennradfahrer zusammengestoßen.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr gegen 15.30 Uhr ein 43-jähriger Mann mit seinem Lastenrad, in dem sein zehnjähriger Sohn saß, den Radweg der Pasewalker Straße. Dabei soll er entgegen der Fahrtrichtung unterwegs gewesen sein, teilte die Berliner Polizei am Mittwoch mit.

Kurz vor der Zufahrt zur Löffelbrücke kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 33-jährigen Rennradfahrer, der denselben Radweg parallel zur Prenzlauer Promenade befuhr. Durch die Kollision wurden der 43-Jährige und sein Sohn leicht an den Beinen verletzt.

Der 33-Jährige zog sich Verletzungen am Bein sowie am Kopf zu und wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen zum genauen Unfallgeschehen dauern an, berichtete die Polizei weiter.