Pankow: Parken wird ab Montag teurer

Ab Montag werden im Berliner Bezirk Pankow die über 800 Parkscheinautomaten auf neue Gebühren umgestellt. Das teilt der Bezirk am Freitag mit. Bis zum 9. August soll die Umstellung abgeschlossen sein – dann wird das Parken überall in Pankow teurer.

Bereits am 1. Januar war die neue Parkgebühren-Ordnung in Kraft getreten, bislang blieb es in Pankow aber noch bei den alten Preisen für Parkscheine. Eine frühere Umstellung sei aus technischen Gründen nicht möglich gewesen, heißt es vom Bezirk.

Parkgebühren in Pankow: Erhöhung um jeweils 1 Euro

Die Anpassung der Parkgebühren erfolgt in den Parkzonen 41, 42, 43 sukzessive ab dem 24. Juli und in den Parkzonen 40, 44, 45 und 46 am 26. Juli. Die Parkgebühren werden in jeder Stufe von ein, zwei und drei Euro pro Stunde auf zwei, drei und vier Euro pro Stunde erhöht. Ab 1. August werden auch die Gebühren für die Nutzung des elektronischen Parkraummanagementsystems (sogenanntes „Handy-Parken“) entsprechend angepasst.

Befreiung für Pedelecs, Fahr-, Leichtkraft-, Motor- und Lastenräder

Mit der beschlossenen Erhöhung der Parkgebühren gilt auch eine generelle Befreiung von der Parkgebührenpflicht für das Abstellen von Fahrrädern, Pedelecs, Lastenrädern, Leichtkrafträdern sowie Motorrädern auf Verkehrsflächen des ruhenden Verkehrs sowie eine Parkgebührenermäßigung für Carsharing-Fahrzeuge, wenn sie am „Handy-Parken“ teilnehmen.

Für elektrisch betriebene, stationslose Carsharing-Fahrzeuge mit einem sogenannten „E-Kennzeichen“ ist künftig nur die Hälfte der derzeit geltenden Parkgebühren zu zahlen.