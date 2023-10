Bei einem Unfall in Berlin-Pankow zwischen einem Auto und einer Straßenbahn ist am Mittwochabend ein Mann verletzt worden. Der 50-jährige Autofahrer fuhr gegen 19.25 Uhr auf der Wisbyer Straße in Richtung Bornholmer Straße, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Als er in Höhe der Trelleborger Straße nach links abbog, übersah er offenbar die von rechts kommende Straßenbahn der Linie M13. Der 57-jährige Straßenbahnfahrer führte zwar eine Gefahrenbremsung durch, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.

Der Autofahrer wurde mit Verletzungen am Oberkörper zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer der Straßenbahn und die Fahrgäste blieben unverletzt. Die Feuerwehr spricht auf X allerdings von zwei Verletzten.



Der Straßenbahnverkehr war während der Bergung des Unfallautos aus dem Gleisbett durch die Feuerwehr unterbrochen.

#Verkehrsunfall in der #Wisbyer_Straße in #Prenzlauer_Berg. #Straßenbahn vs. #Pkw. Dabei wurden 2 Personen leicht verletzt. Nach rettungsdienstlicher Versorgung kam eine Person ins Krankenhaus. Der Pkw wurde von uns aus dem Gleisbereich entfernt. Vor Ort waren 20 Kräfte.#EstuK pic.twitter.com/POC6wXHjVx — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) October 25, 2023