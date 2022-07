Zwei Männer sind in der Nacht zum Sonntag bei einer Auseinandersetzung mit mehreren Unbekannten in Berlin-Weißensee durch Messerstiche schwer verletzt worden. Die beiden 30- und 31-Jährigen gerieten nach Angaben der Polizei gegen 1 Uhr mit sechs bis sieben Angreifer am Obersteiner Weg aneinander. Als der Streit eskalierte und die Gruppe auf die beiden einprügelte, flüchtete das Duo in ein Auto.

Daraufhin sollen die Angreifer die Seitenscheiben eingeschlagen und mit Messern auf sie eingestochen haben, so die Polizei weiter. Der 30-Jährige fuhr in Panik los und rammte einen geparkten Wagen. Beide Schwerverletzten krabbelten aus dem Auto und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Die Angreifer konnten unerkannt flüchten. Trotz sofortiger Absuche der Umgebung konnten die Einsatzkräfte die Täter nicht finden.

Ihre beiden Opfer kamen mit blutenden Wunden in ein Krankenhaus. Der 30-Jährige erlitt laut Polizei Stichverletzungen im Bauch, sein Begleiter am Arm. Der Auslöser des Streits war zunächst unklar. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.