Der TV-Sender Sky hat sich bei Fans für technische Probleme während der Sport-Übertragungen am Samstag entschuldigt. „Leider haben wir eine technische Störung, so dass zahlreiche Kunden gerade unsere Übertragungen nicht verfolgen können“, schrieb der Sender am Samstagnachmittag auf Twitter. „Wir entschuldigen uns und arbeiten mit Hochdruck an der Behebung.“

Während der Partien der 2. Fußball-Bundesliga und während des Formel-1-Qualifyings zum Großen Preis von Frankreich beklagten sich in den sozialen Netzwerken zahlreiche Nutzer über Ausfälle, Störungen und Fehlermeldungen. Betroffen waren nach Angaben des Senders Kunden, die die Übertragung des Pay-TV-Senders auf Mobilgeräten oder Computern via Sky Go verfolgen wollten.

Erst gegen 16.45 Uhr konnte Sky über Twitter melden: „Die technischen Störungen unserer Streaming-Angebote sind nun behoben. Es tut uns leid, dass viele von euch ihre gewünschten Übertragungen nicht verfolgen konnten.“ Da war aber auch das Qualifying der Formel 1 schon fast vorbei.