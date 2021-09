Berlin - Nach etlichen Pannen am Wahlsonntag tritt Landeswahlleiterin Petra Michaelis zurück. Sie stelle ihr Amt zur Verfügung, teilte sie am Mittwochnachmittag mit. „Ich übernehme die Verantwortung im Rahmen meiner Funktion als Landeswahlleiterin für die Umstände der Wahldurchführung am 26.09.2021“, heißt es in ihrer Mitteilung. „Ich bitte den Senat von Berlin, mich nach den Sitzungen des Landeswahlausschusses am 11. und 14. Oktober 2021 unverzüglich abzuberufen und einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu bestimmen.“

Erste Wahlkreise werden neu ausgezählt

Michaelis hatte am Montag eingeräumt, dass es bei der Organisation der Wahlen zu Fehlern gekommen war. So gingen in einigen Wahllokalen Wahlzettel aus oder wurden vertauscht. Vor manchen Wahllokalen bildeten sich zudem lange Schlangen, sodass manche Wähler erst nach 18 Uhr ihre Stimmen abgeben konnten und sich dadurch die Auszählung verzögerte. Am Ablauf der Abstimmung wurde von vielen Seiten Kritik geübt.

Sie werde „eine Bestandsaufnahme der relevanten Wahlfehler“ machen, erklärte die Landeswahlleiterin noch am Montag. Auf viele offene Fragen – zum Beispiel zur Zahl der vertauschten Stimmzettel – konnte Michaelis keine Antworten liefern. Am Sonntag waren in Berlin neben dem Bundestag das Abgeordnetenhaus und die Bezirksverordnetenversammlungen gewählt worden. Zudem fand ein Volksentscheid zur Enteignung großer Immobilienkonzerne statt.

Am Montag und am Dienstag hagelte es Rücktrittsforderungen gegen Michaelis – unter anderem vom Verfassungsrechtler Christian Waldhoff, der selbst als Wahlhelfer eingesetzt war. Er forderte die Landeswahlleiterin am Dienstag zum Rücktritt auf. In seinem eigenen Wahllokal, dem Wahllokal 110 in der Papageno-Grundschule in der Bergstraße in Berlin-Mitte, will Waldhoff „einige gravierende Missstände“ festgestellt haben. So habe es in Waldhoffs Wahllokal, obwohl genügend Platz vorhanden gewesen sei, zunächst nur zwei Wahlkabinen gegeben. Dabei mussten am Sonntag in Berlin viele Kreuze gesetzt werden. Zwar habe man zusätzliche Kabinen aufgebaut, die Schlangen seien trotzdem lang geblieben. Waldhoff bezeichnete dies als „professionelles Versagen“.

Weil das Wahlergebnis in einigen Wahlkreisen sehr knapp war, sollen die Stimmzettel in einigen Wahlkreisen neu ausgezählt werden. Dazu zählt auch der Wahlkreis von Klaus Lederer (Linke) in Pankow. Der amtierende Kultursenator hatte knapp den Sieg verpasst.