Ein Streit zwischen einem 28-Jährigen und einer 22-jährigen Frau hat am Mittwochabend zu einer Schlägerei in Berlin-Mitte geführt. Wie die Berliner Polizei am Donnerstag mitteilt, soll der Mann die junge Frau gegen 18.40 Uhr in der Panoramastraße zuerst beschimpft und anschließend versucht haben, ihr das Kopftuch herunterzuziehen.

Daraufhin soll die 22-Jährige gemeinsam mit ihren 17 und 19 Jahre alten Begleiterinnen zu einer ihr bekannten Personengruppe gegangen sein und diese über den Vorfall informiert haben. Wie die Polizei weiter mitteilt, kam es dann zu einer Schlägerei zwischen den beiden Gruppen. Ein weiterer 28-Jähriger wurde dabei am Kopf verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 22-Jährige klagte über Kopfschmerzen, lehnte eine Behandlung allerdings ab.

Alarmierte Polizisten nahmen im Umkreis den 28-Jährigen, einen 18-Jährigen und einen 14-Jährigen fest. Bei dem Ältesten fanden sie eine verdächtige Substanz, die sichergestellt wurde. Es könnte sich um Betäubungsmittel gehandelt haben. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt nun weiter in dem Fall.