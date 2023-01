Panzer-Frage: US-Verteidigungsminister Austin zu Gesprächen in Berlin

Kanzler Scholz will seine Entscheidung zu Leopard-Kampfpanzern offenbar von den USA abhängig machen. Heute treffen sich die Verteidigungsminister beider Länder in Berlin.

Einen Tag vor dem mit Spannung erwarteten Treffen westlicher Ukraine-Unterstützer in Ramstein kommt US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Donnerstag nach Berlin. Dort wird er von dem neuen Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) um 11 Uhr im Bendlerblock zu Gesprächen empfangen. Im Anschluss an die Gespräche wird ein gemeinsames Pressestatement stattfinden. Am Freitag treffen beide Minister dann auf der US-Basis Ramstein in Rheinland-Pfalz erneut aufeinander.

Bei dem Gespräch in Berlin dürfte die Lieferung westlicher Kampfpanzer eine große Rolle spielen. Ebenfalls am Donnerstag treffen sich um 14 Uhr mehrere westliche Unterstützer der Ukraine im estnischen Tapa, um neue Hilfspakete vorzustellen.

Berichte: USA bereiten umfangreiche Waffenlieferungen vor – wohl keine Abrams Kampfpanzer

Die USA bereiten nach Berichten neue umfangreiche Waffenlieferungen an die von Russland angegriffene Ukraine vor. Das Nachrichtenportal Politico berichtete am Mittwoch unter Berufung auf informierte Kreise, dass die USA unter anderem die Lieferung von Radschützenpanzern des Typs Stryker erwägen. Radschützenpanzer werden etwa zur Aufklärung und zum Transport eingesetzt und sollen hohen Schutz vor Angriffen bieten. Es werde derzeit nicht erwartet, dass die USA die Lieferung eigener Abrams-Kampfpanzer genehmigen, hieß es in dem Bericht. Grund sei die aufwendige Instandhaltung und Ausbildung an dem Kampfpanzer.

Von offizieller Stelle gab es hierfür zunächst keine Bestätigung. Der Sprecher des US-Außenministeriums Ned Price sagte am Mittwochabend (Ortszeit) aber im US-Fernsehen: „Wir wollen unseren ukrainischen Partnern keine Systeme aufbürden, die sie nicht nutzen können, Systeme, die sie nicht reparieren können, Systeme, die sie nicht überholen können.“ Man wolle den Streitkräften das zur Verfügung stellen, was sie effektiv auf dem Schlachtfeld einsetzen könnten. Der Abrams-Kampfpanzer unterscheide sich von dem, was andere Länder in ihrem Besitz hätten, betonte Price.

Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte sich zuvor nach übereinstimmenden Medienberichten nun dazu bereit erklärt, die Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine zu liefern – aber nur unter Bedingungen. Laut Süddeutscher Zeitung und Bild-Zeitung stellte Scholz in einem Telefonat mit US-Präsident Joe Biden klar, Deutschland könne nur liefern, wenn die USA ihrerseits der Ukraine eigene Abrams-Kampfpanzer zur Verfügung stellen.

Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, nannte die Abgabe von Leopard-Panzern an Kiew überfällig und eine „moralische Verpflichtung“. Doch bewertet die Bevölkerung hierzulande diesen Plan nach einer Umfrage im Auftrag der dpa weiter überwiegend skeptisch.