Nach der jüngsten Panzer-Entscheidung, sieht der Kreml eine „direkte Beteiligung“ des Westens in der Ukraine. Pistorius sagt die Lieferung von Leopard-Panzern bis Ende März zu.

Panzerlieferungen für Kreml „direkte Beteiligung“ an Ukraine-Konflikt

Moskau hat die Panzerlieferungen aus dem Westen an die Ukraine als „direkte Beteiligung“ am Konflikt bezeichnet. Darunter fallen auch die kürzlich beschlossenen Panzerlieferungen aus Deutschland.

„In Moskau betrachten wir dies als eine direkte Beteiligung am Konflikt“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag, einen Tag nachdem Berlin und Washington die Panzerlieferungen bekannt gegeben haben. Moskau sehe zudem, dass „dies zunimmt“, fügte er hinzu.

Pistorius: Leopard-Lieferung bis Ende März

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat der Ukraine die Lieferung deutscher Leopard-2-Panzer bis „Ende März“ zugesagt. Kiew werde die Panzer zum „Ende des ersten Quartals“ erhalten, sagte Pistorius nach seiner Ankunft bei einem Truppenbesuch in Sachsen-Anhalt am Donnerstag. Auf die Frage, ob dies rechtzeitig sei, um die Ukraine vor einer erwarteten russischen Frühjahrsoffensive zu stärken, sagte Pistorius: Nach allem, was er wisse, sei dies „rechtzeitig“.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte der Ukraine am Mittwoch nach langem Zögern die Lieferung von Leopard-2-Kampfpanzern zugesagt. In einem ersten Schritt sollen Kiew aus Bundeswehr-Beständen 14 Leopard-Panzer zur Verfügung gestellt werden. Ziel ist es laut Bundesregierung, zusammen mit Partnerländern „zwei Panzer-Bataillone mit Leopard-2-Panzern für die Ukraine zusammenzustellen“. Dies wären 80 bis 90 Panzer