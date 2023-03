Papst-Botschaft wird mit Rakete ins Weltall geschossen – das ist der Grund

Eine Botschaft des Glaubens und der Hoffnung, die Papst Franziskus während der Corona-Pandemie im Jahr 2020 verkündet hatte, wird ins Weltall geschickt. Die Rede des allein auf dem leeren Petersplatz betenden Pontifex wurde in ein weniger als zwei Millimeter breites „Nanobuch“ übertragen, das am 10. Juni in den Orbit geschossen werden soll, wie der Vatikan am Montag mitteilte.

Die Botschaft werde die Erde mit einem eigens dafür gebauten Satelliten in etwa 525 Kilometern Höhe umrunden, der mit einer SpaceX-Falcon-9-Rakete von der Vandenberg Space Force Base im US-Bundesstaat Kalifornien gestartet wird, hieß es weiter.

Papst-Botschaft soll so viele Menschen wie möglich

Das Projekt „Spei Satelles“ (Latein für „Satelliten der Hoffnung“) wird von der italienischen Raumfahrtagentur in Zusammenarbeit mit verschiedenen italienischen Institutionen koordiniert. Über die Kosten und die Finanzierung wurde zunächst nichts bekannt gegeben.

Der Vatikan habe um eine Lösung gebeten, „die es den Worten des Heiligen Vaters (...) erlaubt, die Grenzen der Erde zu überschreiten und vom Weltraum aus die größtmögliche Anzahl von Frauen und Männern auf unserem geplagten Planeten zu erreichen“, erklärte der Präsident der Raumfahrtagentur, Giorgio Saccoccia.

In der Rede vom 27. März 2020 hatte der Papst die Menschen, die sich angesichts des damals neuen Virus „ängstlich und verloren“ fühlten, aufgefordert, Vertrauen zu haben.