Papst Franziskus will in diesem Jahr zum ersten Mal an einer Weltklimakonferenz teilnehmen. Dies kündigte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Mittwochabend im italienischen Fernsehsender Rai an. Der 86-Jährige gab bekannt, dass er vom 1. bis 3. Dezember zu dem Gipfeltreffen COP28 ins arabische Emirat Dubai reisen werde. „Ja, ich werde nach Dubai fahren“, sagte der Argentinier.

Der Argentinier, der immer wieder mehr Bemühungen für den Umweltschutz und gegen den Klimawandel angemahnt hat, wird damit der erste Papst der Geschichte, der einer UN-Klimakonferenz beiwohnt. Das COP-Format gibt es sei 1995. Anfang Oktober hatte Franziskus in einem apostolischen Schreiben namens „Laudate Deum“ (Lobet Gott) zu einem deutlich entschlosseneren Kampf gegen die Klimakrise aufgerufen und unter anderem zu einer verbindlichen Energiewende aufgerufen.

2015 hatte Franziskus vor der Weltklimakonferenz in Paris die Enzyklika „Laudato Si“ veröffentlicht. Dem Text wird heute ein Einfluss auf die später erfolgreich zu Ende geführten Verhandlungen über das Pariser Klimaschutzabkommen zugeschrieben.

Die diesjährige UN-Klimakonferenz findet vom 30. November bis zum 12. Dezember statt. Nach der Eröffnungszeremonie am ersten Tag versammeln sich am 1. und 2. Dezember Staats- und Regierungschefs aus aller Welt in Dubai und legen ihren klimapolitischen Kurs in Reden vor dem Plenum dar.