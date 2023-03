Papst nimmt Rücktritt von Osnabrücker Bischof Bode an Der wegen seines Umgangs mit Missbrauchsfällen kritisierte Bischof Franz-Josef Bode wird das Bistum Osnabrück verlassen. epd

Bischof Franz-Josef Bode wird das Bistum Osnabrück verlassen. Friso Gentsch/dpa

Rom/Osnabrück -Der Osnabrücker katholische Bischof Franz-Josef Bode tritt aus seinem Amt zurück. Papst Franziskus nahm am Samstag das Rücktrittsgesuch an, wie die Deutsche Bischofskonferenz mitteilte. Bode sagte, der Entschluss sei in den letzten Monaten in ihm gereift. Der 72-Jährige nannte als einen Grund den im September veröffentlichten Zwischenbericht zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt im Bistum Osnabrück. Dieser habe ihm noch einmal deutlich seine eigenen Fehler im Umgang mit Missbrauchsfällen vor Augen geführt.