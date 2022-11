Parfüm-Influencer: Jeremy Fragrance verlässt „Promi Big Brother“ vorzeitig

Er sei der Überzeugung, er hätte die Staffel gewonnen, so der Influencer. Trotzdem verlässt er nach nur einer Woche die Sendung.

Nach nur einer Woche im „Promi Big Brother“-Haus hat sich der Parfüm-Influencer Jeremy Fragrance entschieden, auszusteigen. Am Mittwoch teilte er seinen Mitbewohnern überraschend mit: „Ich muss euch was sagen, ich werde gehen“.

„Ich glaube sogar, ohne scheiß, dass ich das gewinnen würde, wenn ich bleibe. Also jetzt ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte es gewonnen, wenn ich bleibe“, so der Influencer weiter. Doch er wolle gehen, wenn es am schönsten sei.

Einer der Gründe für das Verlassen der Show sei eine „ganz, ganz große Sache“, so Fragrance. Was genau, wollte er jedoch noch nicht verraten.

Die aktuelle Staffel von „Promi Big Brother“ startete am 18. November. Die letzte Folge soll am 7. Dezember ausgestrahlt werden.