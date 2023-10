Die französische Polizei hat in einer Pariser S-Bahn-Station eine Frau niedergeschossen, die damit gedroht hatte, sich in die Luft zu sprengen. Bereits in einem S-Bahn-Zug Richtung Zentrum habe die Frau am Dienstagmorgen Todesdrohungen ausgesprochen, teilte die Pariser Staatsanwaltschaft mit.

Wie die französische Nachrichtenagentur AFP berichtet, hatten Reisende in einem Zug die Polizei alarmiert und von einer vollverschleierten Frau berichtet, die sich während der Fahrt „bedrohlich verhalten“ habe. Laut Zeugen habe sie mehrfach „Allahu Akbar“ (Arabisch für: „Gott ist groß“) gerufen und Menschen mit dem Tod bedroht, berichtete die Zeitung Le Parisien unter Verweis auf die Polizei. Von ihr sei eine nicht einzuschätzende Gefahr ausgegangen. Als sie in dem Bahnhof den Aufforderungen der alarmierten Beamten keine Folge leistete, hätten zwei Beamte acht Schüsse abgegeben.

Mindestens ein Projektil habe die Frau im Bauch getroffen, woraufhin sie in eine Klinik gebracht wurde, so der Sender France Info. Ein Sprengsatz sei bei ihr nicht gefunden worden. Gegen die Frau wurden der Staatsanwaltschaft zufolge Ermittlungen unter anderem wegen „Todesdrohungen und Einschüchterung“ eingeleitet. Die für interne Ermittlungen zuständige Aufsichtsbehörde der Polizei (IGPN) nahm ihrerseits Untersuchungen zum Schusswaffengebrauch der Polizisten auf.

Frau bedrohte 2021 Soldaten mit einem Schraubenzieher

Nach Angaben des Pariser Polizeichefs Nuñez ist die Frau französische Staatsbürgerin und stand auf keiner Gefährderliste. Bereits Im Juli 2021 habe sie jedoch zwei Soldaten auf Patrouille mit einem Schraubenzieher bedroht und „Bemerkungen mit religiösem Inhalt“ gemacht. Daraufhin sei sie vorläufig festgenommen und in psychiatrische Behandlung eingewiesen worden.

In Frankreich gilt seit einem islamistisch motivierten Anschlag auf einen Lehrer in Arras Mitte Oktober die höchste von drei Terrorwarnstufen, die Sicherheitsvorkehrungen wurden massiv ausgeweitet. Der Krieg zwischen Israel und der im Gazastreifen herrschenden radikalislamischen Hamas verstärkt die Angst vor Anschlägen.