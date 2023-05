Paris: Mann nahe den Champs-Élysées erschossen – Täter auf der Flucht

Das Opfer wurde in die Brust getroffen und verstarb noch am Tatort. Die Fahndung nach dem Schützen läuft auf Hochtouren.

Ein Polizeiwagen steht in Paris an einem Tatort (Symbolbild). Sebastien Courdji/XinHua/dpa

Nahe den berühmten Champs-Élysées in Paris ist ein Mann von einem Angreifer erschossen worden. Nach Behördenangaben erlitt das Opfer in der Nacht zum Sonntag in der Nähe eines Kabaretts einen Schuss in die Brust, der Mann starb noch am Tatort.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte es zuvor offenbar einen Streit zwischen dem Angreifer und seinem Opfer gegeben. Der Täter konnte nach dem tödlichen Schluss in einer Menschenmenge untertauchen. Nach ihm wird gefahndet.