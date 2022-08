Frankreich

:

Paris: Polizei tötet Obdachlosen mit Messer am Flughafen Roissy-CDG

Am Mittwoch haben Polizisten einen Mann am Flughafen Charles-de-Gaule getötet. Der Obdachlose habe die Beamten mit einem Messer bedroht, so die Polizei.

Artikel anhören