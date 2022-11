Pariser Polizei räumt erneut Lager mit fast 1000 Flüchtlingen

In Paris und Umgebung bilden sich immer wieder Zeltlager. Es ist bereits die 17. Räumung in diesem Jahr.

Die Polizei in Paris hat das zweite Mal innerhalb von drei Wochen ein improvisiertes Flüchtlingslager im Norden der Stadt geräumt. 956 Männer seien in Quartiere unter anderem im Großraum der Hauptstadt gebracht worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Um die Aufenthaltsverfahren sowie die gesundheitliche und soziale Lage der Betroffenen werde sich gekümmert.

In Paris und am Stadtrand bilden sich immer wieder Zeltlager, in denen Migranten unter prekären Bedingungen leben. Nach Polizeiangaben handelte es sich um die 17. Räumung eines Lagers in diesem Jahr. Mehr als 5600 Migranten seien daraufhin in feste Unterkünfte gebracht worden.