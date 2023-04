Pariser stimmen über Zukunft der E-Scooter ab „Trottinettes“ nennen die Franzosen die E-Scooter, von denen in Paris 15.000 Exemplare auf den Straßen unterwegs sind. Bei Touristen sind sie beliebt, aber e... dpa

E-Scooter von drei verschiedenen Anbietern stehen auf dafür vorgesehenen Parkplätzen. Michael Evers/dpa

Paris -Die Bewohner von Paris können heute in einer Bürgerbefragung darüber abstimmen, ob der Verleih von E-Scootern in der Stadt beibehalten oder abgeschafft wird. Drei Vermieter bieten in Paris rund 15.000 E-Scooter an, mit denen Touristen und Einheimische oft recht unvorsichtig unterwegs sind.