Die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz richtet gemeinsam mit dem Bezirk Mitte und dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg eine neue Geschäftsstelle zur Vorbereitung einer digitalisierten Parkraumbewirtschaftung ein. Die Geschäftsstelle wird die Prozesse steuern – beginnend bei der digitalen Parkberechtigung bis hin zur digitalen Parkraumkontrolle, teilt die Senatsverwaltung mit.

Kennzeichenerfassung via Kamera

Mithilfe sogenannter Scan-Fahrzeuge sollen parkende Autos digital erfasst und somit die Parkraumbewirtschaftung vereinfacht werden. Die Fahrzeuge erfassen die Kennzeichen der parkenden Fahrzeuge mittels Kamera und gleichen sie mit digitalen Datenbanken ab. So lässt sich feststellen, ob eine Parkberechtigung wie etwa ein Bewohnerparkausweis vorliegt. Europäische Großstädte wie Amsterdam, Paris und Warschau setzen Scan-Fahrzeuge bereits erfolgreich ein.

Bevor in Deutschland Scan-Fahrzeuge bei der Parkraumbewirtschaftung zum Einsatz kommen, müssen allerdings noch die bundesweit geltenden rechtlichen Grundlagen in der Straßenverkehrsordnung (StVO) geschaffen werden, was noch einige Jahre dauern kann.

Datenschutz soll Priorität haben

Die Einführung dieser Scan-Fahrzeuge im Land Berlin soll zentral gesteuert werden. Die nun eingerichtete Geschäftsstelle übernimmt diese Aufgabe. Mit der Datenschutzbeauftragten setze man sich zu diesem Thema intensiv auseinander, hieß es von der Senatsverwaltung.

Finanziert wird die Arbeit der Geschäftsstelle durch Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung und künftig auch durch Mittel aus dem Berliner Innovationsförderfonds.

„Die Einrichtung der ScanCar-Geschäftsstelle ist ein gutes Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen Senat und Bezirken. Gemeinsam stärken wir das wichtige Thema der Parkraumbewirtschaftung und leisten mithilfe der Digitalisierung einen bedeutenden Schritt zu einer gerechten und effizienten Einhaltung des Rechts. Von den Erfahrungen wird der gesamte Berliner Umweltverbund in Zukunft profitieren“, erklärten Staatssekretärin Dr. Meike Niedbal, Bezirksstadträtin Dr. Almut Neumann und Bezirksstadträtin Annika Gerold.