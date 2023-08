Parkgebühren in Berlin: Im Westen wird es jetzt deutlich teurer

In der Berliner Innenstadt werden die Parkgebühren immer teurer. Besonders tief müssen Autofahrer nun in Charlottenburg-Wilmersdorf in die Tasche greifen, wie das zuständige Bezirksamt jüngst mitteilte. Auch sollen weitere Flächen entstehen. Zwei neue Parkzonen werden demnach im Quartier Prager Platz und 121 im Quartier Babelsberger Straße eingerichtet.

Teurer geworden ist das Parken in den Parkzonen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17 und 19 sowie in den Straßenabschnitten Kurfürstendamm ab Schlüterstraße bis einschließlich Tauentzienstraße. Zur besseren Übersicht veröffentlichte die Behörde eine Karte sowie detaillierte Preisübersicht. Eigentlich wurden die Parkgebühren in Berlin bereits zu Jahresbeginn angehoben. Umgesetzt werden können die Preiserhöhungen allerdings nur nach und nach, weil die Automaten nur stückweise umgerüstet werden können.

Übersicht: Neue Parkgebühren (PDF)

Die Parkzonen und die neuen Tarife Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf

Für eine Stunde müssen Autofahrer ab August zwei, drei oder vier Euro gezahlt werden – je nach Lage. In der City West wird das Gebiet um den Berliner Breitscheidplatz inklusive den umliegenden Shopping-Straßen besonders teuer.

Die Spitzenpreise müssen laut den Angaben aber nicht von allen bezahlt werden. Anwohner und Gewerbetreibende können vergleichsweise günstige Parkausweise beantragen. Derzeit kostet ein Anwohnerparkausweis etwas mehr als 20 Euro und ist für zwei Jahre gültig.