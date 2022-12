Parteibüro der Grünen in Berlin mit Totenkopf beschmiert

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch ein Parteibüro der Grünen in Berlin beschmiert. Einsatzkräfte hätten im Rahmen einer Streifenfahrt mit roter und schwarzer Farbe aufgetragene Schriftzüge und einen Totenkopf an der Fassade des Gebäudes in der Karl-Kunger-Straße in Alt-Treptow entdeckt, teilte die Polizei mit. Daraufhin wurde den Angaben zufolge ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung mit politischem Hintergrund eingeleitet. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts hat die weiteren Untersuchungen übernommen.