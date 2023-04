Brandenburgs Grüne wählen 25-jährige Große Holtrup zur Co-Landeschefin

Die Brandenburger Grünen haben Hanna Große Holtrup nach dem Rücktritt von Julia Schmidt als Nachfolgerin an der Spitze gewählt. Die 25-Jährige erhielt am Samstag beim Landesparteitag 121 von 132 gültigen Stimmen, das entspricht 91,7 Prozent. Sie war bisher Fraktionsreferentin für den RBB-Untersuchungsausschuss im Landtag. Schmidt war im Februar auf Drängen des Landesvorstands zurückgetreten. Die Co-Landesvorsitzende Alexandra Pichl hatte keine konkreten Gründe genannt, Schmidt aber vorgeworfen, sie sei vor allem in eigener Sache unterwegs gewesen.

Außenministerin Annalena Baerbock hatte sich zuvor für Brandenburgs Grünen-Landtagsfraktionschef Benjamin Raschke als Co-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2024 starkgemacht. „Für das Land, für die Stadt, für Brandenburg, für Klimaschutz – das kann eigentlich hier in Brandenburg niemand besser als Benjamin Raschke“, sagte Baerbock am Samstag beim Grünen-Landesparteitag in Potsdam. „Ich glaube, Du bist der Beste, der uns in den nächsten Wahlkampf führen kann.“ Offiziell stehen die Spitzenkandidatin und der Co-Spitzenkandidat noch nicht fest, sie sollen bei einem Parteitag im März 2024 bestimmt werden.

Raschke forderte mehr Bemühungen für den Klimaschutz. „Wir rasen mit Volldampf in die Apokalypse. Aber es gibt Hoffnung – und wir alle kennen die Farbe der Hoffnung“, sagte der Fraktionschef. Mit Blick auf den Koalitionspartner SPD sagte Raschke, die SPD streite sich mit der CDU darum, wer auf dem Fahrersitz sitzen dürfe. „Ich sage: Sollen sie – solange wir das Navi sind.“

In Brandenburg wird im kommenden Jahr ein neuer Landtag gewählt. Seit 2019 regieren SPD, CDU und Grüne im Land gemeinsam. Inzwischen werden zunehmend Differenzen sichtbar.

Baerbock: Menschen „ohne Asylrecht in die Heimat schicken“

Baerbock kritisierte zudem die CDU für ihre Flüchtlingspolitik in Brandenburg und forderte eine stärkere Willkommenskultur. „Wenn ich in Asien unterwegs bin oder in Afrika, dann kennt man vielleicht nicht Cottbus und Lauchhammer“, sagte die Grünen-Politikerin am Samstag beim Landesparteitag in Potsdam. „Aber wenn ich dafür werbe, dass wir Fachkräfte brauchen, dann fragen sie sich natürlich schon, sind wir da auch willkommen?“ Interessierte überlegten, ob sie nicht lieber nach Berlin, Baden-Württemberg oder nach Kalifornien gingen. Zugleich forderte Baerbock, diejenigen ohne Asylrecht in die Heimat zu schicken. „Diejenigen, die kein Recht haben, müssen auch zurückgeführt werden.“

Integrationsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) forderte eine größere Offenheit für Migranten. „Deutschland verspielt seine Zukunft, wenn wir weiter auf Abschottung setzen“, sagte Nonnemacher. Sie warnte, das Flüchtlingsthema werde im Landtagswahlkampf 2024 instrumentalisiert. Die Grünen müssten gegenhalten. Dafür bekam sie beim Parteitag stehenden Applaus.

Die Grünen wandten sich in einer Resolution gegen Abschiebung. „Rassismus und Stimmungsmache gegen Geflüchtete treten wir entschlossen entgegen“, heißt es in dem Antrag, der beim Parteitag einstimmig bei einer Enthaltung beschlossen wurde. „Statt Geflüchtete abzuschieben und damit ihr Leben zu gefährden, müssen wir Bleibeperspektiven eröffnen und den ‚Spurwechsel‘ zwischen Aufenthaltstiteln und Aufenthaltszwecken ermöglichen.“