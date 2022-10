Partielle Sonnenfinsternis im Berliner Planetarium zu sehen Der Mond am Mittagshimmel: Auch in Berlin können die Menschen am Dienstag die partielle Sonnenfinsternis beobachten - so denn das Wetter mitspielt und keine ... dpa

ARCHIV - Ein kleiner Teil der Sonne wird bei der partiellen Sonnenfinsternis vom Mond verdeckt. Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Berlin -Der Mond am Mittagshimmel: Auch in Berlin können die Menschen am Dienstag die partielle Sonnenfinsternis beobachten - so denn das Wetter mitspielt und keine Wolken die Sicht versperren. Laut Deutschem Wetterdienst könnte eine freie Sicht aber schwer werden: Am Dienstag soll es in Berlin wolkig sein.