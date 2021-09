Berlin - Die Berliner Polizei hat am Wochenende mehrfach den Mauerpark in Prenzlauer Berg wegen feiernder Menschengruppen geräumt. In der Nacht zum Sonntag hielten sich rund 1500 „vorwiegend junge“ Partygäste in dem Park auf, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Anwohner hätten sich wegen des Lärms beschwert. „Es wurde Alkohol getrunken und laute Musik gehört.“ Demnach kam es unter den Teilnehmern auch zu Körperverletzungen und einer Raubtat. Die Zeitung B.Z. (Online) hatte darüber zuerst berichtet.

Der Polizeieinsatz ereignete sich am Samstagabend ab 23.30 Uhr, die Räumung dauerte fast eine Stunde. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sprach am Sonntag bei Twitter von „Angriffen und Flaschenwürfen“ auf die Polizisten.

In der Nacht kam es in Parks - diesmal Mauerpark und Volkspark Friedrichshain - wieder einmal zu Angriffen und Flaschenwürfen auf unsere Kolleginnen und Kollegen - Ist ja nicht so, dass wir seit eineinhalb Jahren Lösungen von der Politik (AGH und Bezirke) fordern 😡😡😡 https://t.co/jf1BtAEL82 — GdP Berlin (@GdPHauptstadt) September 26, 2021

Bereits in der Nacht zum Samstag war es im Mauerpark zu ähnlichen Ansammlungen gekommen. Rund 500 Menschen hatten nach Angaben des Polizeisprechers dort gefeiert. Es gab Streit unter einigen Teilnehmern, teilten die Sicherheitskräfte per Twitter mit. Ein Polizeihubschrauber war im Einsatz, um einen Überblick über das Gelände zu bekommen. Der Park war von den Beamten geräumt worden.

Einige der Jugendlichen wollten ihre Party daraufhin in andere Parks verlegen. Tatsächlich musste etwa eine Stunde später die Polizei zum Volkspark Friedrichshain ausrücken, weil es dort zu viele Partys gab. Auch im Treptower Park feierten viele junge Menschen, wobei es zu kleineren Auseinandersetzungen kam.