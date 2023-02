Passant stellt sich Räubern entgegen: Täter verliert Schuh Ein Passant hat sich in Potsdam zwei Juwelenräubern in den Weg gestellt und so verhindert, dass diese Beute machen konnten. Die maskierten Räuber überfielen ... dpa

Potsdam -Ein Passant hat sich in Potsdam zwei Juwelenräubern in den Weg gestellt und so verhindert, dass diese Beute machen konnten. Die maskierten Räuber überfielen am Montagabend ein Juweliergeschäft in einem Einkaufszentrum im Stadtteil Drewitz, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Einer der Räuber schlug mit einem Hammer eine Vitrine ein und griff sich eine Schatulle mit Schmuck. Der zweite Täter sprühte den überraschten Mitarbeitern und Kunden Reizgas in die Gesichter.