Passantin zwischen Autos eingeklemmt und schwer verletzt Eine 60 Jahre alte Fußgängerin ist beim Überqueren einer Straße in Berlin-Steglitz zwischen zwei Autos eingeklemmt und schwer verletzt worden. Sie kam in ein... dpa

ARCHIV - Ein Dachschild mit der Aufschrift "Notarzt" steht auf einem Einsatzwagen eines Notarztes. Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Berlin -Eine 60 Jahre alte Fußgängerin ist beim Überqueren einer Straße in Berlin-Steglitz zwischen zwei Autos eingeklemmt und schwer verletzt worden. Sie kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach bog ein 83-jähriger Autofahrer am Dienstag bei grüner Ampel nach rechts ab, als die 60-Jährige über die Straße ging. Dabei sei sie zwischen dem Wagen des 83-Jährigen und einem wartenden Auto eingeklemmt und am Kopf und an den Beinen verletzt worden.