„Pasta-Week“ in Berlin - Italienische Wirte tischen auf

Berlin -Pasta ist nicht gleich Pasta. Wie man Italiens Nationalgericht besonders kreativ zubereiten kann, wollen 32 der besten italienischen Restaurants in Berlin in der kommenden Woche unter Beweis stellen. Dann läuft in der Hauptstadt die vierte Ausgabe der „True Italian Pasta Week“. Gäste haben die Auswahl zwischen jeweils zwei außergewöhnlichen Pasta-Rezepten plus einem Glas Wein, einem Aperitif oder Softdrink für zusammen 15 Euro, wie die Veranstalter mitteilten.