Neustrelitz - Im Süden des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte ist die seltene Tierseuche Pasteurellose – eine Wild- und Rinderseuche – ausgebrochen. Wie der Kreis am Donnerstag mitteilte, wurden vor wenigen Tagen unweit von Wokuhl-Dabelow bei Neustrelitz bei Forstarbeiten mehrere tote Damhirsche gefunden.

In der Pathologie des zuständigen Landesamtes für Landwirtschaft in Rostock wurden die Kadaver untersucht. Dort sei inzwischen das Bakterium Pasteurella multocida bei den Tieren nachgewiesen worden, das zum raschen Tod durch eine hochgradige Brustfell- und Darmentzündung führt. Bisher war diese Seuche hier nicht vorgekommen, sagte eine Kreissprecherin in Neubrandenburg.

Der Mensch sei für solche Erkrankungen aber nicht empfänglich, hieß es. Allerdings sollten Rinderhalter und Halter von Damwild für ihre Tiere vorsichtig sein. Wie die Bakterien, die Experten zufolge nicht sehr widerstandsfähig sind, in den Wildbestand kamen, sei unklar. Wokuhl-Dabelow liegt am Rande des Müritz-Nationalparks und unweit der Bundesstraße 96 an der Landesgrenze zu Brandenburg.