Die Prüfer der gesetzlichen Krankenkassen haben im vergangenen Jahr 3221 Behandlungsfehler bestätigt, durch die Patienten vorübergehend oder dauerhaft geschädigt wurden. Das waren etwa so viel wie im Vorjahr, wie der Medizinische Dienst am Donnerstag in Berlin berichtete. Die Dunkelziffer ist allerdings deutlich höher. Experten gehen davon aus, dass es bei etwa einem Prozent aller Krankenhausfälle zu Behandlungsfehlern kommt. Nur etwa drei Prozent werden aber nachverfolgt.

Insgesamt gingen die Gutachter des Medizinischen Dienstes Bund im vergangenen Jahr 13.059 Patientenbeschwerden und Verdachtsfällen über mögliche Behandlungsfehler nach. In etwa jedem vierten Fall wiesen die Gutachter einen Behandlungsfehler mit Schaden nach. In jedem fünften Fall – das betraf 2696 Fälle – war der Fehler auch Ursache des erlittenen Schadens. Das ist wichtig für die Betroffenen, denn nur dann bestehen Chancen auf Schadenersatz.

In rund drei Prozent der Fälle führte Fehler zum Tod des Patienten.

Bei knapp zwei Dritteln dieser bestätigten Fälle waren die Gesundheitsschäden der Patientinnen und Patienten vorübergehend. Bei mehr als einem Drittel entstand ein Dauerschaden.

Ein leichter Dauerschaden kann zum Beispiel eine geringe Bewegungseinschränkung oder eine Narbe sein. Zu mittleren Schäden zählen chronische Schmerzen oder erhebliche Bewegungseinschränkungen. In rund drei Prozent der Fälle – das betraf 84 Menschen – führte ein Fehler zum Tod des Patienten.

Experten fordern Meldepflicht für schwere Behandlungsfehler

Angesichts der neuen Zahlen wirft der Medizinische Dienst der Politik vor, den Schutz von Patienten gegen ärztliche Kunstfehler nicht ernst zu nehmen. Der Vorstandsvorsitzende des Medizinischen Dienstes Bund, Stefan Gronemeyer, sagte am Donnerstag in Berlin, bei gesetzlichen Vorschriften für die Patientensicherheit sei es internationaler Standard, dass schwerwiegende, vermeidbare Behandlungsfehler, sogenannte Never Events, gemeldet werden müssen. „Es ist aus Patientensicht nicht hinnehmbar, dass Deutschland das nicht umsetzt“, kritisierte Gronemeyer. Er forderte die Bundesregierung auf, im Rahmen der Novellierung des Patientenrechtegesetzes eine verpflichtende nationale Never-Event-Liste einzuführen.

Anonymisierte Meldungen schwerer, vermeidbarer Behandlungsfehler dienen der Verbeugung. Anhand der Fälle kann nachvollzogen werden, wo Sicherheitschecks beispielsweise vor einer Operation nicht eingehalten wurden. Es passierten hierzulande „immer wieder die gleichen Fehler“, kritisierte der Medizinische Dienst anlässlich der Vorstellung seiner diesjährigen Behandlungsfehlerstatistik. In 165 Fällen habe man für das vorige Jahr Never Events wie Patienten- oder Seitenverwechslungen, schwere Medikationsfehler oder zurückgelassene Gegenstände nach Operationen festgestellt. 2021 waren es 130 solcher Fälle mit schwerwiegenden oder dauerhaften Folgen für die Patienten.