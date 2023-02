Im Berliner Abgeordnetenhaus ging am Donnerstagmorgen die Morddrohung ein – mit einer Revolverpatrone. Nun ermittelt die Polizei.

Patrone im Brief: Berlins Verkehrssenatorin Jarasch erhält Morddrohung

Bettina Jarasch, Verkehrssenatorin und Spitzenkandidaten der Grünen in Berlin, hat eine Morddrohung erhalten. Ein Brief ging am Donnerstagmorgen im Berliner Abgeordnetenhaus ein, versehen mit einer Revolverpatrone. Das wurde der Berliner Zeitung aus Polizeikreisen bestätigt.

In dem Schreiben wird die Grünen-Politikerin beleidigt. Der Brief endet mit den Worten „jetzt bist du tot.“ Es gibt Hinweise, die darauf hindeuten, dass der Absender aus Wilmersdorf komme könnte. Die Berliner Polizei ermittelt, auch der Staatsschutz wurde eingeschaltet.