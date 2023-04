Patti Smith liebt Berliner Friedhöfe Sie verliere sich gerne in den Friedhöfen, sagt die Musikerin und Autorin. Besonders ein Grab hat es ihr aber angetan. Welches? dpa

ARCHIV - Die Sängerin Patti Smith ist von Dramatiker Brecht fasziniert. Ricardo Rubio/EUROPA PRESS/dpa

Berlin -Die Musikerin und Autorin Patti Smith kehrt bei Besuchen in Berlin gerne zu einem besonderen Ort zurück. In einem Interview mit der „Berliner Zeitung“ wurde sie gefragt, ob sie auch heute noch öfter dem Grab von Bertolt Brecht einen Besuch abstatte, wenn sie in der Stadt sei.