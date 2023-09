Ein Mann ist am Mittwochabend aus bisher ungeklärten Gründen am Paul-Lincke-Ufer in Kreuzberg in den Landwehrkanal gestürzt. Zeugen alarmierten nach ersten Informationen die Berliner Feuerwehr zur Kottbusser Brücke. Die eingetroffene Polizei sichtete den Mann rund 80 Meter von der Brücke entfernt und eilte zur Unfallstelle.

Ein Rettungsring konnte verhindern, dass der Mann unterging. Die Polizisten wollten ihn an Land ziehen, dies gelang jedoch zunächst nicht. Da der Mann über Schmerzen klagte, konnte er auch nicht über die Kaimauer gezogen werden. Die Polizei musste warten, bis die Feuerwehr mit einer Leiter eintraf.

Schließlich konnte der Mann so aus dem Wasser gezogen werden. Er wurde zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Warum er ins Wasser fiel, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.