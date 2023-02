Paul Rudd: Für die Fitness ist Schlaf das Wichtigste

Gesundes Essen und regelmäßig Sport: Darauf achtet der Hollywood-Star durchaus. Doch am meisten kümmere er sich darum, genügend Schlaf zu bekommen, sagt er.

ARCHIV - Der US-Schauspieler Paul Rudd bei der Premiere von«The Shrink Next Door» in New York. Für ihn ist ausreichender Schlaf das Wichtigste. Evan Agostini/Invision/AP/dpa