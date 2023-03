Pedro Pascal hat „Buffy“-Episode nicht vergessen Pedro Pascal spielte einst in der Fantasy-Serie mit. Es war zwar nur ein kurzer Auftritt - dafür aber mit bleibenden Eindrücken. dpa

US-Schauspieler Pedro Pascal bei der Premiere der dritten Staffel von «The Mandalorian». Richard Shotwell/Invision/AP/dpa

Los Angeles (dpa) - -Schauspieler Pedro Pascal (47, „Narcos“) hat sich an die Dreharbeiten für die Serie „Buffy - Im Bann der Dämonen“ erinnert. In einem Interview mit „Entertainment Tonight“ erzählte er: „Ich musste mit der Vampir-Maske zu Mittag essen.“ Der Chilene war dem Bericht zufolge nur kurz in der Serie zu sehen. Er spielte einen Erstsemester, der sich in einen Vampir verwandelte und kurz darauf von der Dämonenjägerin getötet wurde.